27.02.2018

Ein Informationsabend an der Mädchenrealschule St. Josef gewährt am 5.März Einblick in das Schulleben Schülerinnen geben Kostproben im Gesang, demonstrieren ihre Künste an der schuleigenen Kletterwand, zeigen interessante und professionelle naturwissenschaftliche Experimente. Schuleigene "Models" präsentieren Schul-T-Shirts und -Blusen, und . "Klassenengel", die sich um das Wohlergehen ihrer Mitschülerinnen kümmern, berichten von ihrem Aufgabenfeld. Gespannt sein dürfen Grundschülerinnen der 4. Jahrgangsstufe (und Mittelschülerinnen der 5. Klassen) sowie deren Eltern auf den Informationsabend zum Übertritt. Der Info-Tag dauert von 17 bis 20 Uhr.

Die jungen Besucherinnen und Erziehungsberechtigten erwartet ein kurzweiliges und vielfältiges Angebot von Informationen und Workshops, welches einen Einblick in das bunte Schulleben der Schulfamilie gewährt. Eingangs weist ein Empfangsteam den Gästen bei der Schulhausbesichtigung den Weg durch die Räume der Schule. Dabei lernen sie zum einen grundsätzliche Strukturen und beispielhafte Aktivitäten der Mädchenrealschule, zum anderen auch Klassenräume sowie die Fachräume der Naturwissenschaften, Informationstechnologie, den Musiksaal, den Kunstsaal, die Schulbibliothek und die Schulküche kennen.Beim anschließenden kompakten Informationsblock stellen sich Schulleitung, Beratungslehrerin und Lehrkräfte vor und warten zusammen mit Schülerinnen mit Einlagen auf. Schulleben, Schulentwicklung, Schulprofil und Leitbild der Schulstiftungsschule der Diözese Regensburg sind Gegenstand eines aktuellen Imagefilms. Die Lehrkräfte der verschiedenen Fachbereiche veranschaulichen die zeitgemäßen Unterrichtsmethoden und geben einen Überblick über das vielfältige Angebot an Wahlfächern wie etwa Kunsterziehung, Töpferwerkstatt, Klettern, Schulhausgestaltung, Schulspiel, Chorgesang und Instrumentalmusik. Ebenso wird über die Ganztagsbetreuung und das Tutorensystem der Mädchenrealschule informiert.Jüngere Geschwister werden von einem Team aus Schülerinnen und der verantwortlichen Lehrkraft eigens betreut. Zur Vertiefung des beim Informationsabend gewonnenen Einblicks können interessierte Viertklässlerinnen bei einem zusätzlichen Schnuppernachmittag am 26. April von 14 bis 16 Uhr weitere Eindrücke von einer lebendigen Schule sammeln. Das teilte die Schule mit.