Vermischtes Schwandorf

28.03.2018

Schwandorf/Kulz. Bei Informationsveranstaltungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) ist der "Krämerhof" in Kulz immer gut gefüllt. So war es auch kürzlich, als Behördenleiter Reinhold Witt den Abend zum Thema "Neuerungen beim Mehrfachantrag 2018" eröffnete. Durch das Ausfüllen der Mehrfachanträge, die in diesem Jahr zu 100 Prozent online gestellt werden müssen, hätten die Landwirte die Fördermaßnahmen gut genutzt. Doch wies Witt ausdrücklich darauf hin, dass die Bediensteten vor dem Ausfüllen dieses Antrages gerne beraten, sie aber grundsätzlich nicht ausfüllen dürfen. Bei Bedarf wird vom Maschinenring oder anderen Fachleuten Hilfestellung geboten. Wichtig sei es auch, diesen Antrag nicht erst kurz vor dem Termin auszufüllen, da sonst möglicherweise Nachbesserungen nicht mehr möglich sind.

Die Sachgebietsleiterin in der Abteilung Förderung im AELF Schwandorf, Birgit Scharrer, erst seit Juni 2017 dabei, hatte "eine große Erleichterung" im Mehrfachantrag zu verkünden, da die Prüfung des aktiven Betriebsinhabers künftig wegfällt. Weiterhin gibt es Neuregelungen beim "Dauerthema Grünland" und bei der "Pflugregelung". Birgit Scharrer machte auch darauf aufmerksam, dass mehrmalige Verstöße gegen Auflagen des Kulturlandschaftsprogramm (KuLaP) künftig zu erhöhten Abzügen bei den Zahlungen führen werden. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund hat die Bayerische Vermessungsverwaltung der Oberpfalz im Vorjahr aktuelle Luftbilder gemacht. Ein besonderes Augenmerk wird nach Beanstandungen durch die Europäische Union (EU) zukünftig auf Feldstücksbegrenzungen hin zu öffentlichen Wegen, Waldrändern, Siedlungsflächen und das Nutzungsrecht von Flächen gelegt.Fördersachbearbeiter Reinhard Brunner informierte im Schwerpunkt über Neuerungen bei der Antragseingabe des Mehrfachantrages. Die ESV- Erfassung sei erneut wesentlich komfortabler geworden, da viele Eingaben per Schaltfläche übernommen werden können. Zudem biete diese Online-Eingabe viele Vorteile, da der Antrag jederzeit erfassbar und rechtsverbindlich versandt werden könne. Auch die Fehlermeldung erfolge ohne Besuch beim Amt.Fördersachbearbeiterin Barbara Ruhland informierte darüber, dass Kauf- oder Pachtverträge von Zahlungsansprüchen bis 15. Mai 2018 abgeschlossen sein müssen. Zugeteilte Zahlungsansprüche können flächenunabhängig dauerhaft oder befristet an aktive Betriebsinhaber übertragen werden. Dabei zeigte Barbara Ruhland den Anwesenden an einem Beispiel auf, wie selbstständig Zahlungsansprüche in die EDV gebucht werden können.Da sich die Landwirte natürlich all diese Informationen des Abends nicht merken können, gab es am Schluss wichtige Hinweise dazu, wo die Informationen zu finden und nachzulesen sind.