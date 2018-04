Mit Marihuana aus Amsterdam

Vermischtes Schwandorf

05.04.2018

10

0 05.04.201810

Furth im Wald/Schwandorf. Marihuana entdeckten Grenzfahnder der Bundespolizei Furth im Wald bei der Kontrolle eines 23-Jährigen. Am Ostersonntag gegen 11 Uhr überprüften sie ihn im Fernreisezug von Prag nach München. Die Frage der Beamten nach mitgeführten Waffen, verbotenen Gegenständen oder Rauschmittel verneinte der US-Amerikaner zunächst. Er gab an, aus Amsterdam zu kommen und über Prag und München auf dem Weg nach Italien zu sein. Aufgrund seines Verhaltens überprüften die Polizisten das Reisegepäck des 23-Jährigen und fanden im Rucksack zunächst Gegenstände zum Konsum von Betäubungsmitteln. In der mitgeführten Reisetasche fanden sie schließlich in einer Plastikbox und abgepackt in drei Druckverschluss-Tütchen 5,6 Gramm Marihuana. Für die weitere Sachbearbeitung auf der Dienststelle nahmen die Beamten den Mann in Schwandorf aus dem Zug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er gegen 12.30 Uhr seine Reise fortsetzen - freilich ohne Rauschmittel. Das sichergestellte Marihuana übergaben die Bundespolizisten der zuständigen Zoll-Kontrolleinheit für Verkehrswege in Furth im Wald. Diese erstattet nun Anzeige wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.