Muter und Kind leicht verletzt

Vermischtes Schwandorf

05.12.2017

Zum Glück relativ glimpflich ging ein Unfall am Montag aus, bei dem ein Auto eine Mutter und ihr Kind anfuhr. Gegen 16.50 Uhr war ein 26-Jähriger in Schwandorf mit seinem Mercedes von der Dieselstraße in die Regensburger Straße eingebogen. Dabei übersah er zwei dunkel gekleidete Fußgänger, eine 34-jährige Mutter mit ihrer 7-jährigen Tochter. Das Auto des jungen Mannes erfasste beide. Wegen der sehr geringen Geschwindigkeit des Autos wurden Mutter und Kind glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide klagten über Schmerzen an den Beinen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Schwandorf.