Vermischtes Schwandorf

20.12.2017

70

0 20.12.201770

Die Ermittler der Polizeiinspektion Schwandorf freuen sich über einen Fahndungserfolg. Ihnen ging ein mutmaßlicher Seriendieb ins Netz. Das teilte die Inspektion am Mittwoch mit. Die Reihe von Einbrüchen in Kellerabteile beschäftigte die Beamten das ganze Jahr über, vor allem in den vergangenen sechs Monaten.

Der Täter drang häufig unter Zuhilfenahme von Sperrwerkzeugen in Mehrfamilienhäuser ein und durchsuchte anschließend die Keller- und Dachbodenabteile der Mieter. Die intensive Spurensuche und -sicherung führte die Ermittler zu einem Tatverdächtigen. Weil die Einbrüche häufig nach der gleichen Masche abliefen, besteht laut Polizei der Verdacht, dass der Mann für einen Großteil der Serie als Täter in Frage kommt. Derzeit werden dem Verdächtigen zehn Delikte vom einfachen bis zum räuberischen Diebstahl vorgeworfen.Im Zuge einer Durchsuchung im Unterschlupf des Verdächtigen wurde eine größere Menge an mutmaßlichem Diebesgut sichergestellt, dieses könnte aus weiteren Kelleraufbrüchen stammen. Markante Gegenstände mit einem möglichen Wiedererkennungswert für die Geschädigten wurden sichergestellt und fotografiert.Die ermittelnden Beamten hoffen, dass die Bestohlenen ihr Hab und Gut wiedererkennen und somit weitere Straftaten dem Verdächtigen zugeordnet werden können. Ein Link zu den Bildern wird in Facebook unter (@polizeioberpfalz) und bei Twitter (@polizeiopf) eingestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei der der Polizeiinspektion Schwandorf Bilder mit den aufgefundenen Gegenständen einzusehen. Der 38-jährige Verdächtige sei arbeitslos und als Drogenkonsument bekannt, teilte die Polizei mit. Er wurde bereits am vergangenen Donnerstag, 14. Dezember, vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.