01.06.2017

Am 28. April waren Schüler der Kreuzbergschule in Sokolov und standen sich in sportlichen Begegnungen im Fußball und in der Leichtathletik gegenüber. Am Mittwoch kam die Sportstaffel der "Achten Grundschule" der tschechischen Partnerstadt zum Gegenbesuch nach Schwandorf.Bei den Jungen siegte im Sepp-Simon-Stadion die Kreuzbergschule, bei den Mädchen die Schule Sokolov. Der Gesamtsieg ging knapp an die Gastgeber, die mit Jakub Kluge auch den besten Einzelsportler stellten. Er warf den Schlagball (200 g) 57 Meter weit und schaffte im Weitsprung 5,25 Meter. Das abschließende Fußballspiel gewann die Kreuzbergschule mit 4:2.Nach dem gemeinsamen Mittagessen trafen sich die Jugendlichen am Marktplatz, um dort eine Linde mit Bändern in den Nationalfarben der beiden Länder zu schmücken. Oberbürgermeister Andreas Feller hatte dazu die Drehleiter der Feuerwehr bestellt. Die Aktion erfolgte im Rahmen des "Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings", den das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch in Pilsen und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ausgerufen haben. Bis Ende Juni werden Schüler und Lehrkräfte aus beiden Ländern gemeinsam rund 50 Bäume mit bunten Bändern schmücken. So entstehen Farbtupfer in öffentlichen Räumen, die auf den Kulturfrühling 2017 aufmerksam machen. Die im Wind flatternden Bänder und die sich für den Betrachter mischenden Farben sollen an die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen erinnern.