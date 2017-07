Vermischtes Schwandorf

14.07.2017

Jesus sandte "die Zwölf" aus, damit sie Kranke heilen. So steht es im Lukas-Evangelium, das Dekan Hans Amann für die Verabschiedung und Neubestellung der Krankenhausseelsorger ausgewählt hatte. Und Pfarrer Dr. Christoph Seidl interpretierte die Botschaft auf seine Weise.

Zeit und ein hörendes Herz schenken. Pfarrer Dr. Christoph Seidl über die Aufgaben eines Krankenhausseelsorgers.

Vor elf Jahren begann der Seelsorger für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen des Bistums Regensburg selbst seinen Dienst am St. Barbara-Krankenhaus und ließ den Kontakt auch nach dem Weggang nach Regensburg nicht abreißen. Am Mittwoch kam Dr. Christoph Seidl erneut nach Schwandorf, um zwei langjährige Seelsorger zu verabschieden und die Nachfolger ins Amt einzuführen.Wenn die Ärzte an medizinische Grenzen stießen, so Dr. Seidl, dann seien die Patienten meist dankbar für eine spirituelle Begleitung. "Zeit und ein hörendes Herz schenken", das sei das Angebot eines Geistlichen, "der seine Dienstleistung nicht mit der Krankenkasse abrechnet". Diese Aufgabe übernimmt in Zukunft der neue Krankenhausseelsorger Pater Thomas Väth, der im Orden der Barmherzigen Brüder bereits als Frater gearbeitet hat und nach seiner Priesterweihe vor wenigen Tagen nun an das Krankenhaus St. Barbara wechselt.Ihm zur Seite steht Gemeindereferentin Andrea Lindner, die zuletzt in der Pfarrei Laaber tätig war. Die Religionspädagogin mit Psychologiestudium hat sich auf Kranken- und Krisenseelsorge spezialisiert und verfügt über Erfahrung in der Hospizarbeit und der Sterbebegleitung. Sie löst die Niederbronner Schwester Imelda Graml (79) ab, die 17 Jahre als Seelsorgerin am St. Barbara-Krankenhaus tätig war und an ein Nürnberger Krankenhaus wechselt. Geschäftsführer Dr. Martin Baumann bedankte sich im Namen des Personals und der Patienten mit einem Blumenstrauß.Der Dank der Geschäftsleitung galt auch Pater Matthew Vathalloor, der im September den 80. Geburtstag feiert und nach über zehn Jahren Dienst am Krankenhaus in den Ruhestand geht. Auch ihm überreichte Dr. Martin Baumann ein Geschenk. Die Konzelebranten Hans Amann (Pfarrei St. Jakob), Thomas Senft (Herz-Jesu) und Soloman Varghese (Kreuzberg) würdigten den Dienst ihres Mitbruders.