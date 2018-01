Vermischtes Schwandorf

12.01.2018

13

0 12.01.201813

"Qualität zu erschwinglichen Preisen" garantiert der Vorsitzende der Volkshochschule Schwandorf, Franz-Xaver Huber, den Teilnehmern am Frühjahrs- und Sommerprogramm. Er stellt es am Donnerstag gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Feller und Geschäftsführer Erhard Sailer vor.

Etliche EDV-Angebote

Malerei und Sushi

Der 176 Seiten umfassende Katalog enthält 320 Veranstaltungen aus den Fachbereichen "Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur". Die Broschüre erscheint in einer Auflage von 18 000 Stück und wird am Wochenende den Haushalten in Schwandorf, Wackersdorf und Steinberg am See zugestellt. Zum 18. Mal steht das Programm unter einem bestimmten Motto. Diesmal sind es die "Schwandorfer Tage des Wissens", die die Volkshochschule in einer Reihe von Veranstaltungen thematisiert."Wir wollen unterscheiden zwischen nützlichem und unnützem Wissen", sagt Geschäftsführer Erhard Sailer, der das Angebot vom Quizshow-Niveau abheben möchte. Zwei Power-Point-Vorträge führen in das Angebot des Programmbereichs "Gesellschaft" ein. Alfred Wolfsteiner informiert über Pater Augustin Rösch und Johanna Baumann über Bienen. Unter der Überschrift "Recht für Laien" bietet die Einrichtung der Erwachsenenbildung Informationsabende über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, das Testament, Erbrecht, die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, über Hinterbliebenenrenten und zur Einkommensteuererklärung.Drei Veranstaltungen zum Thema "Erziehung" wenden sich an Eltern, Großeltern oder andere Erziehungsberechtigte. Die Volkshochschule organisiert Fahrten zur Sternwarte in Dieterskirchen, zu einem Krematorium und zum Bayerischen Rundfunk. Führungen gibt es durch die Felsenkeller, die Stadt und durch das Charlottenhofer Weihergebiet. Mit den Kursen "Freies Reden", "Schlagfertigkeitstraining: Nie mehr sprachlos!" und "Nein Danke sagt sich leichter, als Sie denken!" bietet die Bildungseinrichtung Seminare zur Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins an. Im eigenen EDV-Schulungszentrum werden Einführungs- und Aufbaukurse in Windows, Word, Excel, Outlook und Powerpoint, jeweils für unterschiedliche Zielgruppen und differenziert nach Abend-, Tages- und Wochenendkursen, angeboten.Die berufliche Weiterbildung gehört seit über 50 Jahren zum Auftrag der Volkshochschulen. Mit den aktuellen "Live-Webinaren" (Internet-Seminare) bietet die Volkshochschule mittlerweile auch "Lernen von zu Hause aus" an. Insgesamt 43 Kurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch oder Deutsch als Fremdsprache und "Deutsch für Deutsche" bieten allen Interessenten die Möglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen oder zu vertiefen. Es besteht die Möglichkeit, online unter www.vhseinstufungstest.de einen Test über vorhandene Sprachkenntnisse zu machen.Der mit 135 Veranstaltungen größte Fachbereich "Gesundheit" bietet vielfältige Möglichkeiten, sich gesund und fit zu halten. In Vorträgen und Kursen geht es um Themen wie Psychosen, Erste Hilfe, Fasten und Ernährungstrends. Literarisch zeigt sich die Volkshochschule mit Seminaren und Fahrten zu Buchmessen.Am 2. März präsentieren Musiker aus Landshut unter dem Titel "Vacanza in Italia" Salonmusik aus der italienischen Klassik. Grundlagen des Malens und Zeichnens vermitteln Kurse und Wochenendseminare. Um kreatives Arbeiten geht es auch im Kurs "Bauernmalerei". Daneben informieren Keramik-, Drechsel- und Flecht-Seminare über alte Handwerkskunst. "Kultur für die Sinne" läuft mit 17 Kochkursen, darunter "Sushi" und "Kochen im Wok". (Hintergrund )