20.06.2017

Der Büchelkühner Bayern-Fanclub blickte auf sein abwechslungsreiches Jahr zurück. Der Verein ehrte bei der Jahreshauptversammlung treue Mitglieder. An der Spitze steht weiterhin Christian Mändl.

-Büchelkühn. Aktuell zählt der Verein 261 Mitglieder. Vorsitzender Mändl informierte, dass eine Satzungsänderung vorgenommen wurde. Der Vorsitzende trägt künftig die Bezeichnung Präsident. Im stehen künftig zwei gleichberechtigte Stellvertreter mit Markus Schuster und Markus Obermeier zur Seite. Die Satzungsänderung wurde einstimmig von den Mitglieder angenommen. Die Neuwahlen brachten außerdem folgende Ergebnisse: Schriftführerin ist Claudia Wittl-Sonnauer, ihre Stellvertreterin Evi Beer, das Amt des 1. Kassier füllt Andreas Drexler, 2. Kassier ist Bernhard Neumüller. Als Beisitzer wurden Markus Kaufmann, Karl Heubl, Josef Weigl, Josef Hauser Alexander Luber, Michael Greiner, Alexander Frey und Klaus Hofmann gewählt. Kassenprüfer sind Thomas Färber und Franz Drexler.Schriftführerin Claudia Wittl-Sonnauer sprach über die vielen Aktionen. Im Mittelpunkt standen die Fahrten zu den Spielen des FC Bayern. Es ging zu vier Heimspielen und zu den Champions-League-Heimspielen gegen Arsenal London und Real Madrid. Ausflüge und Veranstaltungen wie das Weinfest im Huml-stodl oder der zweitägige Weihnachtsmarkt rundeten das Programm ab. Ein Höhepunkt war das Sommernachtsfest des Fanclubs, das einen sehr großen Zuspruch bei der Bevölkerung fand.Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Markus Obermeier und Hans Künkel ausgezeichnet. Armin Haberl, der sich bei der Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stellte wurde für seine langjährige Tätigkeit als Vorstands- und Ausschussmitglied mit einem besonderen Präsent ausgezeichnet. Als nächste Termine stehen das Sommernachtsfest des Vereins am 22. Juli und die Fahrt zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison am 18. August an. Neu ist, dass künftig jeden Monat eine Mitgliederversammlung stattfindet.