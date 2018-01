Vermischtes Schwandorf

03.01.2018

Norbert Fischer ist seit Jahresbeginn der neue Pächter in der Kantine des Landratsamtes in Schwandorf. Der 45-Jährige hat 1989 seine Ausbildung als Koch am Tegernsee erfolgreich beendet. Sein weiterer Lebensweg führte ihn an verschiedene gastronomisch namhafte Stationen. Dabei war er im Hotel Wutzschleife in Hillstett, im Restaurant Mangostin Asia in München sowie im Landhotel Birkenhof in Hofenstetten tätig. Am ersten Arbeitstag begrüßte Landrat Thomas Ebeling den neuen Kantinenwirt mit seinem Team, wünschte einen guten Start und viel Erfolg. In der Kantine des Landratsamtes können nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch externe Gäste zu Mittag essen. Sie können jeden Tag zwischen drei Gerichten plus Salatbuffet auswählen.