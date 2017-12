Vermischtes Schwandorf

13.12.2017

2

0 13.12.2017

Schule, Sport und Kultur: In diese Bereiche gliedert das Partnerschaftskomitee Schwandorf-Sokolov seine Aktivitäten. Für kommendes Jahr sind schon wieder 14 Veranstaltungen geplant.

Auf 21 Projekte blickte der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Ernst Schober, bei der Jahresabschlusssitzung zurück. Für das kommende Jahr hat er schon wieder 14 gemeinsame Veranstaltungen in den Bereichen "Schule, Sport und Kultur" im Programm.Stellvertretend für die neun Sportprojekte nannte Ernst Schober das mittlerweile 30. Jugendschwimmfest, das AH-Turnier des FC Schwandorf und die seit 16 Jahren bestehende Freundschaft der FSG Tell mit den Schützenvereinen in Sokolov.Seit 17 Jahren pflegt die Kreuzbergschule eine Partnerschaft mit der achten Grundschule Sokolov und organisiert regelmäßig sportliche und kulturelle Veranstaltungen. Eine neue Partnerschaft hat sich ferner zwischen der Mittelschule Dachelhofen und der Handelsschule Sokolov entwickelt.Neu ist auch das "Projekt zur Vorweihnachtszeit". Auf Einladung des Kulturzentrums Sokolov reiste eine Schwandorfer Delegation am 3. Dezember in die tschechische Partnerstadt und nahm an der Eröffnung des Adventsmarktes teil.Die VHS-Jugendblaskapelle, der Heimat- und Trachtenverein Stamm und der Schwandorfer Nikolaus erregten Aufsehen. "Wir besuchen unsere Partnerstadt". Mit diesem Angebot stößt das Komitee regelmäßig auf großes Interesse. Die beiden Busse, die im Juni Sokolov ansteuerten, waren voll besetzt. In der gemeinsamen Broschüre der Partnerstädte mit dem Titel "Gelebte Freundschaft" sieht der Komitee-Vorsitzende ein "Leuchtturmprojekt".Gemeinsam mit dem "Heimatverband der Falkenauer" brachte das Gremium auch eine Informationsbroschüre über die Schwandorfer Heimatstube heraus. Unter die Rubrik "Informationsbesuche" fiel der Kontakt einer tschechischen Delegation zum Elisabethenheim. Ziel war der Austausch über die Pflege- und Betreuungsstrukturen in beiden Ländern. Im nächsten Jahr ist dazu ein Gegenbesuch in Sokolov geplant. Oberbürgermeister Andreas Feller zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt des Programmangebots.Die stellvertretende Vorsitzende Iris Simbeck, Lehrerin an der Kreuzbergschule, befindet sich in der Familienphase und bat um Freistellung. Ihr Amt übernahm Robert Valenti, der schon einmal zweiter Vorsitzender des Komitees war. Die Planungen für das kommende seien angelaufen, versicherte Vorsitzender Ernst Schober. Er kündigte für den 14. April 2018 eine gemeinsame Sitzung der beiden Komitees an , die diesmal in Sokolov stattfinden wird. Dabei soll das konkrete Jahresprogramm festgelegt werden. Am 12. Juni 2018 wird eine Delegation des Schwandorfer Jugendzentrums das Sportzentrum in Sokolov besuchen.