Vermischtes Schwandorf

23.02.2018

360

0 23.02.2018360

Aufmerksame Bürger fanden am Donnerstag, 22. Februar, gegen 23 Uhr in Schwandorf in der Senefelder Straße, Ecke Baumannstraße, einen 20-jährige Mann, der betrunken am Fahrbahnrand lag.

Die Passanten verständigten Rettungsdienst und Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, mit Inlinern unterwegs gewesen und von einem entgegenkommenden Fahrzeug umgefahren worden zu sein. Entsprechende unfalltypische Verletzungen wies der angeblich verunfallte Mann jedoch nicht auf.Die Polizei bittet deswegen eventuelle Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 09431/4301-0 zu melden.