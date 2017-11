Vermischtes Schwandorf

24.11.2017

(td) Mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche St. Magdalena im Herzen Altöttings feierte Pater Gerhard Lagleder (61) das Jubiläum 25 Jahre „Bruderschaft des Seligen Gerhard“. Sie ist Südafrikas größte Hilfsorganisation.Beim Ehrenabend der Bruderschaft gab es Auszeichnungen für Christoph Friedrich, demLandesgeschäftsführer des Malteser-Hilfsdienstes in Bayern, und Gregor Tautz, dem Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Abensberg.Derzeit ist der Pater auch in der nördlichen Oberpfalz unterwegs – um Spenden zu sammeln. Dabei genießt es der Ordensmann, Heimatgefühle zu tanken, sei es im Regensburger Dom, wo er Messdiener war und zum Priester geweiht wurde, oder in seinem Mutterkloster. Unter anderem war Lagleder am Donnerstag, 23. November, am Vormittag in der Hans-Scholl-Realschule in Weiden zu Gast, am Abend sprach er in Schwandorf bei einer Veranstaltung der KAB. Bei der Festmesse erinnerte Lagleder, der als Schüler im Bischöflichen Studienseminar neben dem Weidner Augustinus-Gymnasiums gelebt hat, an den Anfang der Bruderschaft.Pater Gerhard T. Lagleder OSB ist in Regensburg geboren, aufgewachsen und zum Priester geweiht worden. Er ist Missionsbenediktiner der Erzabtei St. Ottilien und seit 1987 Missionar in Südafrika.Lagleder hat 1992 die Brotherhood of Blessed Gérard gegründet, die heute mit ihren über 2500 Mitgliedern die größte katholische Hilfsorganisation Südafrikas ist und das größte stationäre Hospiz Südafrikas, ein Kinderheim und viele andere Projekte betreibt.