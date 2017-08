Vermischtes Schwandorf

07.08.2017

2

0 07.08.2017

Elf Jahre lang wirkte Pater Matthew Vathalloor als Seelsorger am St.Barbara-Krankenhaus in Schwandorf. Nun kehrt er in seine Heimat im indischen Bundesstaat Kerala zurück. Oberbürgermeister Andreas Feller verabschiedete ihn am Montag mit einem Geschenk.

1993 kam der Geistliche nach Deutschland und 2006 nach Schwandorf. Hier übernahm er die Krankenhausseelsorge und lebte im Wohnheim. "Ich werde meine deutschen Freunde vermissen", sagte Pater Matthew bei seinem Abschiedsbesuch im Rathaus. Er habe in Schwandorf "keine Schwierigkeiten" gehabt. Am 4. September geht es nun zurück in das Mutterhaus seines Ordens in Kochi in der Provinz Kerala. Dort feiert der Priester am 27. September den 80. Geburtstag.Die Nachfolge von Pater Matthew als Krankenhausseelsorger tritt Pater Thomas Väth an, der im Orden der Barmherzigen Brüder bereits als Frater gearbeitet hat und nach seiner Priesterweihe nun an das Krankenhaus St. Barbara wechselt. Ihm zur Seite steht Gemeindereferentin Andrea Lindner, die zuletzt in der Pfarrei Laaber tätig war. Die Religionspädagogin mit Psychologiestudium hat sich auf Kranken- und Krisenseelsorge spezialisiert und verfügt über Erfahrung in der Hospizarbeit und der Sterbebegleitung. Sie löst die Niederbronner Schwester Imelda Graml (79) ab, die 17 Jahre als Seelsorgerin am St. Barbara-Krankenhaus tätig war und an ein Nürnberger Krankenhaus wechselt.