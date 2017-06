Vermischtes Schwandorf

05.06.2017

Sie ratterten und rauschten in Oldtimern heran, machten Countrymusik und gesellten sich zu einer Gemeinschaft, die in Dirndl und Lederhosen erschien. Amerikanisches Flair, oberpfälzische Lebensfreude. Bier, Schweinshaxn und Line Dance beim Pfingstvolksfest. Das hatte es vorher nie gegeben.

Hamburger und Pork

Blitzende "Boote"

Der Auftakt am Samstag ging bei hochsommerlicher Hitze vonstatten. Alles wie immer zum Dultstart am Krondorfer Anger. Die erste Maß war lange ausgeschenkt, als der Festzug nahte. Voran die Bräurösser, dahinter die Naabecker Brauereibesitzerfamilie Rasel, Festwirt Gerhard Böckl und, quasi im Schlepptau dahinter, Honoratioren der Stadt und Abordnungen zahlreicher Schwandorfer Vereine. Da füllte sich das Zelt rasch und wurde zusätzlich belebt durch die Blasmusik mehrerer Kapellen. Die ersten Schlucke aus den Glaskrügen dienten der inneren Abkühlung. Dann folgte eine weitere Traditionshandlung.Oberbürgermeister Andreas Feller zapfte das symbolische erste Fass an, ließ den Wiefelsdorfer "Bergtrunk" in die Gläser fließen und setzte damit den endgültigen Startschuss für eine Woche, die in jedem Jahr ein Stück Stadtgeschichte schreibt. "Ozapft is", verkündete der OB. Doch eigentlich kommt ja schon seit langem das Bier vorher aus die Tische. Darüber wird irgendwann nachzudenken sein.Zum weiteren Programmablauf des Volksfestes hat es ja immer wieder neue Überlegungen gegeben. Der Pfingstonntag zeigte es. Muss man, so lautete die Frage, dieser Dult am Anger neue Stempel aufdrücken? Änderungen können sehr erfolgreich sein. Die deutsch-amerikanische Freundschaft rückte in den Mittelpunkt und ihr kam, trotz zwischenzeitich gesunkener Temperaturen und dunkler Regenwolken am Himmel, in einer Zeit von Donald Trump besondere Bedeutung zu. Aus den Fahrgeschäften röhrte der "Jailhouse Rock" von Elvis Presley, im Zelt sang der Nürnberger Countrymann Johnny Ray "You drive me crazy" und neben Baseballkappen dominierte der breitkrempige Cowboyhut.Hamburger und Pulled Pork wurden serviert US-Polizeifahrzeuge fuhren vor dem Bierzelt auf. Eine Augenweide für alle, die den American Way of Life schätzen. Samt Cops und Officers der State Police von Massachusetts. Nur ein paar Meter weiter hing ein Hinweisschild auf die legendäre Route 66 an der Autoscooter-Bude. Dort traten die aus Leutershausen angereisten Damen der Line-Dance-Formation "Dusty Boots" auf und zeigten eine halbe Stunde lang, warum diese Art des Tanzes auch in Deutschland immer mehr an Beliebtheit zunimmt.Gleich am Eingang gab es noch eine weitere Attraktion. Die stolzen Besitzer amerikanischer Oldtimer waren nach einem Korso mit ihren Raritäten aufgefahren. Chrom- und lackblitzende "Boote" aus einer Zeit, in der Elvis einst Cadillacs zu kaufen und zu verschenken pflegte. Ein Highlight (um dieses Fremdwort zu benutzen), das es in solcher Form bisher nie auf dem Anger gab. Am Abend spielte dann eine Countryband im Zelt. Songs aus den Staaten, Bier aus Naabeck: Passte bestens. Prächtige Stimmung. Die kann auch ein Präsident nicht vermiesen.