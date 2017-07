Vermischtes Schwandorf

Eigentlich wollten die Beamten der Polizei Schwandorf am Freitagabend lediglich einen Haftbefehl in der Schwandorfer Innenstadt vollziehen. Doch dann trafen sie in der Wohnung der gesuchten Frau auf zwei Jugendliche, die Drogen nahmen.

Die Beamten trafen die 38-Jährige in ihrer Wohnung. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass sich in der Wohnung zwei Jugendliche befanden, von denen einer offenRauschgift konsumierte. Der bekam eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.Die Beamten brachten die Jugendlichen zu ihren Eltern. Anschließend stellte sich heraus, dass die Wohnungsmieterin, gegen die Haftbefehl bestand, auch dasRauschgift an die Jugendlichen abgegeben hatte. Deshalb erwartet sie jetzt ein weiteres Strafverfahren. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde vollzogen.