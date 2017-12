Vermischtes Schwandorf

13.12.2017

13.12.2017

Ein 32-Jähriger aus dem Bereich Nabburg erlitt am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Krampfanfall, während er mit seinem Ford an der Beerkreuzung wartete. "In der Folge rollte das Auto gegen eine Hausmauer", informiert die Polizei.

Sofort kümmerten sich Ersthelfer, unter anderem ein Beamter der Polizeiinspektion Schwandorf, um den Mann. "Weniger redliche Absichten hatte ein 67-jähriger Bewohner des leicht beschädigten Hauses." Er fotografierte das Unfallopfer noch während seines Krampfanfalles. Die Polizei stellte den Fotoapparat des Schaulustigen sicher und leitete Ermittlungen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches ein.Von Einsicht war bei dem Mann aber keine Spur zu erkennen. Im Gegenteil: Er beschwerte sich noch lauthals über das Einschreiten der Beamten. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro.