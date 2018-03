Vermischtes Schwandorf

09.03.2018

55

0 09.03.201855

Am Donnerstag um 14.35 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem Kleintransporter auf der Autobahn A93 von Ponholz in Richtung Weiden unterwegs. Sie fuhr auf der rechten Spur. Unmittelbar vor der Ausfahrt Ponholz zog die Fahrerin eines Ford Ka von der linken auf die rechte Fahrbahn und stieß dabei mit dem Kleintransporter zusammen.

Die Transporterfahrerin kam beim Versuch auszuweichen ins Schleudern und prallte leicht in die Mittelleitplanke. Die 20-jährige Ford-Fahrerin fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten. Sie meldete sich später bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.Die Autobahnpolizeistation Schwandorf bittet unbeteiligte Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Telefon 09431/4301-81 zu melden.