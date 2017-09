Vermischtes Schwandorf

17.09.2017

60

0 17.09.201760

Bei den Verkehrskontrollen nahm die Polizei Schwandorf in der ersten Schulwoche vor allem Eltern auf Schulwegen ins Visier. Die Bilanz: Gurt nicht angelegt, am Steuer telefoniert und falsches Parken.

Von Dienstag bis Freitag überwachten Beamte den morgendlichen Weg zu zehn Schulen in Schwandorf, Wackersdorf und Steinberg am See. Besonders achteten die Polizisten darauf, ob die Sicherheitsgurte angelegt und die Mädchen und Buben sicher auf ihren Kindersitzen zur Schule gebracht wurden. Freitagmittag zog Dieter Jäger von der Polizeidienststelle Schwandorf Bilanz.Die Beamten waren 96 Stunden im Einsatz und kontrollierten 75 Fahrzeuge. 20 Gurtverstöße, drei Eltern, die am Steuer telefonierten und 28 weitere Verstöße - etwa falsches Parken vor dem Zebrastreifen wurden geahndet. In diesem Jahr sind noch weitere Schwerpunktaktionen geplant: zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Geschwindigkeitsüberwachungen sowie zur Überprüfung des Handyverbots und des Überholverbots. Ferner gibt es noch Fahrrad-Kontrollen.Verkehrskontrollen rückten in den vergangenen Jahren immer mehr in den öffentlichen Fokus. Das ist auch so gewollt. Das Verkehrssicherheitsprogramm 2020 "Bayern Mobil - Sicher ans Ziel" sieht in regelmäßigen Abständen Schwerpunktaktionen vor.