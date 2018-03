Polizei sperrt Autobahn in Richtung Regensburg

14.03.2018

Bei einem Unfall auf der A93 kam heute Vormittag eine Frau ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich bei der Ausfahrt Schwandorf-Mitte in Fahrtrichtung Regensburg. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Krankentransportwagen aus bisher ungeklärter Ursache von der linken auf die rechte Fahrspur. Dort kollidierte er mit einem dem Auflieger eines anderen Fahrzeugs.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Die Feuerwehr Schwandorf musste Fahrer und Beifahrerin des Krankentransporters mit Rettungsschere und Spreizer aus dem Fahrzeugwrack befreien. Für die Beifahrerin - offenbar eine Patientin, die den Krankentransport in Asnpruch genommen hatte - kam jede Hilfe zu spät. Ein Patient im Rollstuhl war hinten in dem Kleintransporter untergebracht und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei Hubschrauber wurden zum Abtransport der Verletzten in Krankenhäuser angefordert.