Schwandorf

13.12.2017

Ein 13-jähriger Junge aus dem Bereich Schwandorf saß am Montagmittag auf einer Bank in der Nähe der Konrad-Max-Kunz-Realschule in Schwandorf. Plötzlich beleidigte ihn ein "unbekannter junger Mann", berichtet die Polizei.

Nachdem er ihn unter anderem als "Spasti" beschimpfte, schlug er dem Jungen ins Gesicht. Der 13-Jährige erlitt ein blaues Auge. "Von dem Schläger" ist bislang wenig gekannt", sagen die Beamten. Der Junge beschrieb ihn als dunkelhäutig mit afrikanischem Aussehen. "Die Haare waren oben kraus, seitlich kurz rasiert."Der Mann trug eine helle blau-weiße Jeans mit Löchern und einen schwarzen Pulli oder Jacke mit einem weißen Symbol auf dem Rücken. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09431/4301-0 zu melden.