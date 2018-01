Vermischtes Schwandorf

01.01.2018

Ein Einfamilienhaus in der Kronstettener Straße war an Silvester Ziel eines Einbrechers. Zwischen Sonntag um 4.25 und Montag um 4.20 Uhr stieg der bislang unbekannte Täter ein. Er schlug am Kellereingang eine Scheibe ein und entriegelte das Fenster. Anschließend durchsuchte er das gesamte Haus. Dabei erbeutete er Halskettchen, eine Armbanduhr, Ringe, Ohrringe, 200 Euro Bargeld und eine EC-Karte. Der Sachschaden dürfte bei 200 Euro liegen, der Diebstahlschaden 800 Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei Schwandorf unter Telefon 09431/4301-0 entgegen.