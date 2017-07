Vermischtes Schwandorf

12.07.2017

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstag in Krondorf die Straße Am Steig entlang geradelt und hat laut Polizeibericht aus unerklärlichen Gründen einen Schlenker in Richtung eines entgegenkommenden Autos gemacht - und dem Autofahrer den Stinkefinger gezeigt. Die Situation ist dann noch weiter eskaliert.

Faustschläge durchs Fenster

Ein 35-jähriger Radler fuhr am Dienstag in Krondorf die Straße Am Steig entlang. Als ihm ein Auto entgegenkam, machte der Radfahrer aus unerklärlichen Gründen einen Schlenker in Richtung des Pkws und zeigte dem 28-jährigen Autofahrer den Stinkefinger.Der wendete daraufhin seinen Pkw und stellte den Radfahrer zur Rede. Die Männer stritten. Der Radfahrer beleidigte den Autofahrer und schlug ihn durch das geöffnete Seitenfenster mehrmals mit der Faust. Anschließend radelte der Mann davon. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung.