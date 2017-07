Vermischtes Schwandorf

27.07.2017

14

0 27.07.201714

Jahrelang spielte Hans Doser auf dem Akkordeon, wenn die Schüler in die Turnhalle einzogen. Am Mittwoch war es umgekehrt. Mit viel Applaus begrüßten Kinder, Eltern und Kollegen den langjährigen Lehrer im Kreise der Schulfamilie.

"Hans, bleib do..."

"Marken gesetzt"

Wir werden kaum jemanden finden, der so musikalisch ist und der die Kinder so annimmt, wie sie sind. Rektorin Sabine Bauer über Hans Doser

Nach über 40 Dienstjahren, davon 33 Jahre an der Gerhardingerschule, geht Hans Doser in den Ruhestand. Lehrer und Schüler erinnerten an das gute Miteinander an der Schule und beschrieben Hans Doser als toleranten, verständnisvollen und hilfsbereiten Pädagogen. Gerade bei schwierigen Kinder habe er viel Geduld bewiesen.Rektorin Sabine Bauer machte ihrem Kollegen ein besonderes Kompliment: "Wir werden kaum jemanden finden, der so musikalisch ist und der die Kinder so annimmt, wie sie sind". Hans Doser will die Schulkonzerte auch im Ruhestand weiter begleiten und als Lernpate tätig sein. Der scheidende Lehrer (66) hatte ohne hin ein Jahr angehängt und ließ sich deshalb auch vom Chor der vierten Klasse nicht überreden, als dieser sang: "Hans, bleib do, du woaßt ja niat wia d'Rent'n wird".Abschied nahm nach 15 Jahren auch Rektorin Sabine Bauer, die Schulleiterin in Neunburg vorm Wald wird. 2002 kam sie als Konrektorin an die Gerhardingerschule und übernahm drei Jahre später die Leitung. Der normale Schulalltag habe ihr nicht genügt, sagte Hans Doser. Sabine Bauer habe immer wieder neue Projekte zum Wohle der Schüler angestoßen und die Schule farbig gestaltet. Matthias Segerer überreichte im Namen des Elternbeirates der scheidenden Rektorin ein "Zeugnis mit besten Bemerkungen" und eine Schultüte mit Inhalt.Hans Doser bekam einen Gutschein für eine Abendfahrt mit Büfett auf der "Kristallkönigin". Die Kinder gestalteten ein buntes Programm mit Liedern und Szenenspiel und überreichten Geschenke . "Sie haben den Kindern Werte mit auf den Weg gegeben", bestätigte Dekan Hans Amann den beiden Lehrkräften. Unabhängig von der Religionszugehörigkeit. "Sabine Bauer und Hans Doser haben an der Gerhardingerschule Marken gesetzt". Beim gemeinsamen Schlusslied "Bis wir uns einem wiedersehen..." flossen viele Tränen.