Vermischtes Schwandorf

11.08.2017

4

0 11.08.2017

Es geht um massive Sicherheitsstörungen. Vor dem Amberger Schöffengericht sitzt ein 29-Jähriger, der mit dabei gewesen sein soll, als Polizisten angegriffen und nicht lange darauf Leute in einem Lokal übel misshandelt wurden. Der Angeklagte sagt: "Ich kann mich an nichts erinnern."

Jochbein gebrochen

"Alles verdrängt"

Schwandorf/Amberg. Als vier Polizeibeamte im August 2015 an der Pesserlstraße eintrafen, lag dort eine Frau am Boden. Neben ihr standen Leute, die in ihrer Mehrzahl einer Familie angehörten. "Wir kannten sie alle", sagte jetzt ein Uniformierter vor dem Schöffengericht. Nicht allein nur durch Drogendelikte. Ein Messer soll mit im Spiel gewesen sein, als es zum Streit auf der Straße kam. Doch eine Abklärung der Dinge war den Ordnungshütern nicht möglich. Sie wurden attackiert, mussten drei Männer fesseln.Darunter auch das männliche Oberhaupt der Familie. Zu denen, die dort herumstanden, gehörte auch der jetzt angeklagte 29-Jährige. "Er war wütend, so kannte ich den eigentlich nicht", ließ einer der Polizisten erkennen.Dann geschah Unverhofftes: Der 29-Jährige rannte plötzlich los und kollidierte mit einem Zivilbeamten. Er kam zu Fall, stürzte aufs Gesicht und zog sich einen Jochbeinbruch zu. Ein längerer Klinikaufenthalt war die Folge. Das weiß der Mann noch. An alles andere will er sich nicht erinnern. Dabei hatte er vor Vernehmungsbeamten umfangreich ausgesagt. Der Gedächtnisschwund gilt auch für einen abendlichen Vorfall, der sich im September 2015 zutrug. Die Geschehnisse dabei waren erst vor wenigen Tagen aufgerollt worden, als eine Jugendkammer des Amberger Landgerichts gegen zwei Mittäter verhandelte und einen von ihnen für längere Zeit in Haft schickte (wir berichteten). Der Richter sagte im Urteil: "So eine Hetzjagd hat es in Schwandorf noch nicht gegeben."Nachts des Weges kommenden junge Leute wurden am Kolpingplatz vor einem Wirtshaus angepöbelt und dann durch mehrere Straßen verfolgt. Zwei von ihnen flüchteten sich in ein Lokal an der Breite Straße. Dort trafen kurz darauf auch die Verfolger ein und zettelten eine üble und sehr einseitige Schlägerei an. Der nun vor dem Schöffengericht sitzende 29-Jährige soll dabei ein Klappmesser gezogen und auch zugeschlagen haben.Auch das allerdings will er nicht mehr wissen. Vom Gesamteindruck her vermittelte der Übergriff den Eindruck einer Attacke, die fast schon den Stempel des Landfriedensbruchs trug. Seltsam: Die damals eingesetzten Polizeibeamten erschienen alle. Doch andere Zeugen blieben unter fadenscheinigsten Entschuldigungen fern. Schwierig für das Schöffengericht, dessen Vorsitzender Markus Sand dem Beschuldigten sagte: "Schon eigenartig, dass Sie plötzlich nichts mehr wissen wollen." Dessen Antwort: "Ich habe das alles verdrängt." Der Prozess wird fortgesetzt.