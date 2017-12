Vermischtes Schwandorf

Ob er denn gerne Wein trinke, fragt ein Schüler den Oberbürgermeister. "Ja, am Liebsten den aus Libourne." Andreas Feller hat Freude am Small-Talk mit den Jugendlichen aus der französischen Partnerstadt. "Natürlich" mag Feller auch den FC Bayern: "Sie haben jetzt erst Paris geschlagen."

Wenn die französischen Schüler nach Schwandorf kommen, ist ein Empfang im Rathaus obligatorisch. Eher Seltenheitswert hat dagegen die Teilnahme des Libourner Bürgermeisters. Diesmal führte Philippe Buisson die Delegation an und hatte für seinen Kollegen und Weinliebhaber Andreas Feller edle Tropfen aus dem südfranzösischen Anbaugebiet mitgebracht. Bis Freitag halten sich die 23 Austauschschüler in Schwandorf auf, wohnen bei Gastfamilien, besuchen den Unterricht am Gymnasium, besichtigen die Felsenkeller und unternehmen Ausflüge nach München, St. Englmar, Arnbruck und Regensburg. In die Programmgestaltung bringe sich auch diesmal der Libourne-Verein ein, verspricht Vorsitzende Sonja Dietl. Libournes Bürgermeister Philippe Buisson erinnerte an die leidvolle Geschichte der beiden Länder, aus der sich nach dem Krieg eine Freundschaft entwickelt habe.Der Schüleraustausch leiste einen Beitrag zur Vertiefung dieser Beziehungen. Der Bürgermeister war in Begleitung der Stadträtin Gabi Höper, Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie der Vorsitzenden des "Schwandorf-Vereins", Annie Chene, und der Lehrerin Julia Nocquet angereist, die sich um die Betreuung der Schüler kümmern. Auf Schwandorfer Seite tun dies Lehrer und Dolmetscher Joachim Cistecky und Schulleiter Johannes Werner.