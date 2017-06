Vermischtes Schwandorf

19.06.2017

19.06.2017

Mit einer Reihe von Superlativen feiert die Stadt am 8. und 9. Juli das 20. Bürgerfest und verwandelt den Kernbereich in eine Partymeile. Mit 70 Bands und Gruppen, 80 Standbetrieben und sieben Festplätzen erreicht das Jubiläumsbürgerfest neue Rekordmarken.

Gefeiert wird in der ganzen Innenstadt. Die Schwerpunkte bilden die Festplätze Unterer Marktplatz, Adolf-Kolping-Platz, Schlesierplatz, Wendelinplatz, Breite Straße und Kirchengasse. Zum ersten Mal dabei ist diesmal der Aussichtsplatz vor dem Blasturm, den der Oberpfälzer Waldverein betreibt.Auf den Bühnen spielt sich die gesamte musikalische Bandbreite ab. "Sämtliche Stilrichtungen sind vertreten", betonte Kulturamtsleiterin Susanne Lehnfeld bei der Programmvorstellung am Montag im Rathaus. Von der Pop- bis zur Blasmusik und vom Party-Sound bis zum Hardrock. Was wäre ein Bürgerfest ohne kulinarischen Schmankerln? Die Gastronomen decken sämtliche Geschmäcker ab, vom Fingerfood bis zur bayerischen Brotzeit. "Es soll ein Fest für die Familien werden", wünscht sich Oberbürgermeister Andreas Feller. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße, einen Mitmach-Zirkus und Bastelangebote. Der Sängerbund lädt zu "Wein, Weib und Gesang" in den Spitalgarten ein.Die Samba-Trommler haben sich wieder angesagt, ebenso die "Gentlemen" mit Sonnenbrille. Ein handliches Heft im Din-A-5-Format informiert über das gesamte Bürgerfestangebot. Es erscheint in einer Auflage von 20 000 Stück und wird an sämtliche Haushalte verteilt. Autofahrer von auswärts können in den Parkhäusern kostenlos parken oder ihr Fahrzeug auch auf dem TWF-Gelände abstellen.Die evangelische und die katholische Gemeinde veranstalten am Vorabend ab 20.30 Uhr eine ökumenische Nacht. Auch der Sonntagsgottesdienst auf dem Marktplatz ist ökumenisch, gestaltet von den Kirchenchören der Pfarreien St. Jakob und St. Andreas sowie dem Gospelchor Heavenbound. Ordnungsamtsleiter Stefan Schamberger wird das "Sicherheitskonzept von 2015" fortschreiben. 1000 zusätzliche Arbeitsstunden fallen beim Bauhof für Auf- und Abbau an. Die Stadt hat zur Finanzierung des Bürgerfestes in den Haushalt einen Betrag von 120 000 Euro eingestellt.