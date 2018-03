Vermischtes Schwandorf

18.03.2018

18.03.2018

Der 43. Bayerische Nordgautag findet 2020 in Schwandorf statt. Darauf einigten sich die Delegierten des "Oberpfälzer Kulturbundes" bei der Mitgliederversammlung am Samstag im Turmrestaurant Obermeier in Klardorf. Dritte Bürgermeisterin Martina Englhardt-Kopf hatte sie mit ihrer Bewerbung überzeugt. 1970 durfte Schwandorf das "Kulturfest der Oberpfälzer" schon einmal ausrichten. 50 Jahre später werden sich die Musik-, Trachten- und Heimatverbände erneut hier versammeln und fünf Tage feiern.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Volker Liedtke, Präsident des Oberpfälzer Kulturbundes

So wie heuer im Markt Wiesau im Landkreis Tirschenreuth, der heuer Gastgeber für die Kulturschaffenden in der Oberpfalz ist. Bürgermeister Toni Dutz stellte das Programm vor, das die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" und das A-Capella-Ensemble "Sing-Out" am 4. Juli um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle eröffnen und die rockenden "Havlicek Brothers" am Sonntag darauf beenden werden. Dazwischen liegen Empfänge, Konzerte, Vorträge, Führungen und die Präsentation von Schulprojekten. Die Stadt Schwandorf hat nun zwei Jahre Zeit, das Programm zusammenzustellen. Martina Englhardt-Kopf nannte vorweg bereits einige Schauplätze, die auf jeden Fall eine Rolle spielen werden: Das Oberpfälzer Künstlerhaus, der Blasturm und die Felsenkeller. Die Bürgermeisterin erwartet eine Signalwirkung über die Grenzen der Stadt hinaus und sieht in der Veranstaltung "die große Chance, die Pflege von Heimat und Brauchtum miteinander zu verbinden". Der Imagefilm, den Englhardt-Kopf zeigte, vermittelte den Delegierten bereits einen Vorgeschmack.Präsident des Oberpfälzer Kulturbundes ist der Schwandorfer Altlandrat Volker Liedtke. "Ziel des Vereins ist es, das kulturelle Erbe der Oberpfalz zu bewahren und weiter zu entwickeln", so der Präsident. Um möglichst vielen Leuten den Zugang zur Kultur zu ermöglichen, "sind die Veranstaltungen kostenfrei". Dafür bekommt der Verband öffentliche Gelder und Mitgliedsbeiträge. Der Jahresetat 2018 liegt bei 100 000 Euro. Neben Volker Liedtke gehören dem Vorstand die Vizepräsidenten Erich Dollinger (Altbürgermeister von Lappersdorf) und Erich Tahedl (Gauverband Oberpfalz), Schatzmeister Dr. Martin Dallmeier (Historischer Verein für die Oberpfalz und Regensburg), Schriftführerin Dr. Margit Berwing-Wittl (Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld) und Beisitzer Dr. Peter Morsbach (Arbeitskreis für Flur- und Kleindenkmalforschung) an.