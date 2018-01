Vermischtes Schwandorf

07.01.2018

Die strafrechtlichen Folgen für den Senior könnten ganz erheblich werden: Ein 74-Jähriger wurde am Samstag beim Ladendiebstahl ertappt. Er wollte am Samstag gegen 19.55 Uhr Waren im Wert von etwas über 10 Euro aus einem Einkaufsmarkt in Schwandorf entwenden. Er wurde aber vom Personal beobachtet und unmittelbar vor dem Verlassen des Geschäftes angehalten und angesprochen.

Damit zeigte sich der Herr allerdings nicht einverstanden, im Gegenteil: Er wurde renitent und versuchte, sich gewaltsam seinen Weg aus dem Geschäft zu bahnen. Außerdem drohte er dem Personal. Die Mitarbeiter riefen daraufhin die Ordnungshüter. Beamte der Polizeiinspektion Schwandorf rückten an und stellten fest, dass der Senior ein Messer mit sich führte. Die weitere Sachbearbeitung des Falls wurde deshalb durch die Kriminalpolizei Amberg übernommen.