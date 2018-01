Vermischtes Schwandorf

09.01.2018

6

0 09.01.2018

Kulinarische Reisen, Ausflüge, Modenschau und Kinobesuch: Der Seniorenbeirat bietet auch im neuen Jahr ein abwechslungsreiches Programm. Vorsitzende Elisabeth Beer-Klatt stellte es am Dienstag im Rathaus vor.

Nach Ägypten

Flyer wird gedruckt

Seit seiner Gründung vor 16 Jahren organisiert der Seniorenbeirat im Schnitt monatlich eine Veranstaltung. "Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt 4000 Teilnehmer", erklärt Vorsitzende Elisabeth Beer-Klatt. Auch heuer rechnet sie mit einer ähnlichen Resonanz. Es geht los mit einem Filmnachmittag. Am 24. Januar läuft um 14 Uhr im Elisabethenheim der Klassiker "Dreizehn Stühle" mit Heinz Rühmann und Hans Moser aus dem Jahre 1938.Auf eine virtuelle kulinarische Reise nach Ägypten begeben sich die Teilnehmer am 7. März um 14 Uhr im Elisabethenheim. "Kreative Nachmittage" stehen am 14. März und 28. November jeweils um 15 Uhr auf dem Programm, wenn Gärtnermeister Christian Eimer mit den Senioren einmal Oster- und beim zweiten Mal Adventsgestecke gestalten wird. Die Modenschau geht am 21. April um 14.30 Uhr im Elisabethenheim in die nächste Runde. An gleicher Stelle findet im Juli das Sommerfest statt. Premiere feiert der Seniorenbeirat am 19. September mit einem "bunten Nachmittag", bei dem zur "Schrammelmusik" Federweißer und Zwiebelkuchen serviert werden. Guten Zuspruch erlebte in den vergangenen Jahren das "Oktoberfest" in Elisabethenheim. Deshalb wird es am 17. Oktober eine Neuauflage geben. Das Gleiche gilt für die Feuerzangenbowle am 14. November. Beabsichtigt ist ferner der Besuch einer Vorstellung im Lichtwerk-Kino.Der traditionelle Halbtagesausflug ist auf den 16. Mai terminiert, die obligatorische Besichtigung einer städtischen Einrichtung auf den 13. Juni. Im Angebot bleibt weiterhin die Reihe "Fit und aktiv im Alter" mit Seniorenturnen jeden Dienstag um 14.30 Uhr im Elisabethenheim. Die Veranstaltungen sind auf einem Flyer übersichtlich zusammengefasst, der in den nächsten Tagen an die Seniorenclubs hinausgeht.Oberbürgermeister Andreas Feller bedankte sich bei der Vorsitzenden Elisabeth Beer-Klatt und seiner Mitarbeiterin im Rathaus, Sabine Brunner, für die Programmerstellung und Organisation. Die Stadt stelle jährlich einen Betrag von 7000 Euro für die Arbeit des Beirats zur Verfügung.