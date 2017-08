Vermischtes Schwandorf

02.08.2017

Die Betreuung jugendlicher Flüchtlinge erweist sich als weitaus schwieriger als vermutet. Dies haben die Serviceclubs Rotary, Lions und Round Table in den vergangenen Monaten erfahren müssen. Nun starten sie einen weiteren Versuch mit neuem Personal.

Zur Erinnerung: Der Landkreis und das bayerische Sozialministerium wollten gemeinsam mit den Serviceclubs Rotary, Lions und Round Table die Stelle eines "Integrations- und Qualifikationsberaters" zur Betreuung jugendlicher Flüchtlinge schaffen. Im Januar sollte der "Kümmerer" seine Arbeit aufnehmen. Doch daraus ist nichts geworden.Der Erlös aus der Benefizveranstaltung im November 2016 bei der Firma Horsch steht aber weiter zur Verfügung. Der Betrag ist mittlerweile auf 80 000 Euro angewachsen. Geld, das nun in neue Strukturen investiert werden soll. Dafür holten sich die Serviceclubs Elke Reinhardt mit ins Boot. Die Integrationsbeauftragte der Stadt Neunburg vorm Wald erläuterte beim Treffen der Schwandorfer Rotarier am Freitag in der Hufschmiede ihre Vorstellungen: "Die Männer sollen eine Ausbildung machen, die Mütter Deutsch lernen und die Kinder in der Schule zurecht kommen". Als sehr schwierig erweise sich weiterhin die Wohnungssuche."Der Staat hat viel geleistet, jetzt sind die Ehrenamtlichen an der Reihe", sagt Michael Horsch. Der Unternehmer aus Schwandorf-Sitzenhof will die Kräfte im Landkreis bündeln und "die Synergien auf eine neue Ebene heben". "Wir brauchen jemanden, der hemdsärmelig anpackt", gibt Michael Horsch zu verstehen. Elke Reinhart sei dafür die Richtige. Sie soll Ansprechpartnerin und Bindeglied für die vielen ehrenamtlichen Helfer im Landkreis sein. Das Projekt ist zunächst für ein halbes Jahr angelegt.Die drei Serviceclubs arbeiten in der Flüchtlings-Integration erstmals zusammen. Beim Pressegespräch im Anschluss an das Rotary-Treffen bestätigten Dr. Andreas Kneißler, Axel Jakobitz (Round Table), Dr. Ulrike Laupichler, Uwe Spandau (Rotary Oberpfälzer Wald) sowie Michael Winter und Michael Horsch (Rotary Schwandorf) den Schulterschluss. Dass sich die Anstrengungen lohnen, gibt der Rektor der Mittelschule Dachelhofen, Michael Winter, zu verstehen: "Die meisten Flüchtlingskinder zeigen großen Ehrgeiz und guten Willen".Wer sich von Elke Reinhart beraten und unterstützen lassen will, kann mit ihr Kontakt aufnehmen unter elke@integration-schwandorf.de