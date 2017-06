Vermischtes Schwandorf

15.06.2017

Schwandorf/Amberg. Fest steht bereits nach dem ersten Prozesstag: Der Mann auf der Anklagebank wandert für etliche Jahre ins Gefängnis. Dort sitzt er seit 2016 in U-Haft, nachdem ruchbar geworden war, dass er sich in übelster Weise sexuell an zwei kleinen Mädchen vergangen hatte. Vor dem Landgericht Amberg legte der 48-Jährige jetzt ein Geständnis ab.

17 Fälle aufgelistet

Urteil am Freitag

Die beiden Opfer, heute 21 und 23 Jahre alt, mussten von der Ersten Strafkammer nicht vernommen werden. Befragungen wurden ihnen, die bis heute unter den Übergriffen leiden, durch das Geständnis des Angeklagten erspart. Für dieses Zugeben einer Serie schlimmer Verbrechen sicherten ihm die Richter eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren neun Monaten und sechs Jahren sechs Monaten zu.Der unter Vorsitz von Richter Christian Frey tagenden Kammer öffnete sich der Blick auf ein Chaos, das sich auch ohne die zur Debatte stehenden Straftaten kaum nachvollziehen lässt. Ein Ehepaar war damals vor weit über einem Jahrzehnt samt seiner beiden kleinen Töchter in ein an der unmittelbaren Grenze der Kreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf stehendes Haus gezogen. Dort gab es drei eher kleine Wohnungen. In einer dieser eher kargen Behausungen ließ sich die Familie nieder.Nur ein paar Meter davon entfernt zog ein Mann ein, dessen spätere Funktion der Volksmund wohl als "Hausfreund" beschreiben würde. Will heißen: Wenn der Familienvater als Lkw-Fahrer auf Tour war, kam er. Ein Begleiter quasi, der immer zur Stelle war. Auch dann, wenn die Mutter der Kinder wieder einmal betrunken war. Zu diesem merkwürdigen "Patchwork" gesellte sich irgendwann Anfang des letzten Jahrzehnts ein weiteres Mädchen. 1995 geboren, von seiner leiblichen Mutter abgeschoben und zu der ihr verwandten Frau in das kleine Dorf geschickt. Eine, wie sich offenbarte, Reise vom Regen in die Traufe. Im Klartext: Aschenputtel-Dasein, körperlich ebenso gezüchtigt wie die beiden leiblichen Töchter der Frau. Blaue Flecken, abgebrochener Kochlöffel.Der Vater, heute von seiner Frau geschieden, war oft unterwegs. Aber es gab ja den Hausfreund. Vor der Strafkammer stellte sich jetzt die Frage: Wusste das Elternpaar, welch ungezügelte Triebe der damalige Mittdreißiger besaß? In der Anklageschrift von Staatsanwältin Dr. Barbara Tutsch steht jetzt, dass er sich zumindest in 17 Fällen auf übelste Weise sexuell an einer leiblichen Tochter der Familie (heute 23 Jahre alt) und der Gast-Tochter (heute 21 Jahre alt) verging. Vieles deutet darauf hin, dass zumindest die an der Spitze der Familie stehende Mutter Kenntnis besaß. Unvorstellbar zwar, doch offensichtlich nicht von der Hand zu weisen. Oft im Alkoholnebel, immer in Finanznot. Doch der Hausfreund half da mit seiner Kontokarte aus.Im Jahr 2008 zogen die Leute aus der Ortschaft weg. Erst acht Jahre darauf kam es zu Ermittlungen. Sie führten auch dazu, dass die Behörden erfuhren, wie Bekleidungscontainer nach brauchbaren Textilien durchsucht wurden, man für die Kinder im Kaufhaus Schuhe klaute. Eines der damals sieben und neun Jahre alten Mädchen schrieb in sein Tagebuch: "Ich glaube, ich bringe ihn irgendwann um." Gemeint war der immer präsente Hausfreund.Die Opfer der schier unsäglichen Perversitäten haben sich inzwischen losgelöst, gehen eigene Wege. Doch sie leiden noch immer. Ob auch das dritte damals in der Wohnung lebende Mädchen missbraucht wurde, ist bisher nicht deutlich geworden. Gewiss aber ist: Die angeklagte Anzahl der Sexualattacken liegt eher am unteren Rand der sich eigentlich abspielenden Geschehnisse. Fest steht ferner: "Die Opfer lügen nicht", wie eine Psychologin feststellte. Der Prozess wird heute fortgesetzt. Dann fällt auch das Urteil. Es wird den Täter, so viel ist gewiss, für lange Zeit in Haft bringen.