Spektakel am Modellflugplatz am Murner See

21.09.2017

Die besten Kunstflugpiloten Europas sind am Wochenende zu Gast beim Modellbauclub Schwandorf und kämpfen um den Titel des Europameisters. Von diesem Freitag an bis Sonntag, 24. September, wird am Flugplatz des Clubs am Murner See jeweils den ganzen Tag über im Auftrag des Deutschen Modellfliegerverbands das Finale des EAC (European Acro Cup) ausgerichtet.

Zum Einsatz kommen vorbildähnliche Kunstflugmodelle mit einer Spannweite von mindestens 2,40 Meter. Die Piloten müssen am Freitag und Samstag ihre Wertungsflüge nach fest vorgegebenen Figuren möglichst exakt vorführen, am Sonntag Nachmittag folgt dann die freie Kür. Hierbei zeigen die Piloten ihr gesamtes Können. Gegen 17 Uhr wird dann der Europameister gekürt werden. Der Modellbau-Club freut sich auf viele Zuschauer. Für Verpflegung ist gesorgt.