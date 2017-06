Vermischtes Schwandorf

05.06.2017

05.06.2017

Seit 1985 ist Sternekoch Johann Lafer im Fernsehen zu sehen. Seine Shows haben hohe Einschaltquoten. Auch bei uns. Vor allem, seitdem Sandra Gierl die "Küchenschlacht" gewonnen hat. Seit diesem Erfolg gehört die Stadträtin zum Lafer-Club.

Am Samstag war der erfolgreiche Gastronom zu Gast im Elektrofachmarkt "K+B expert", der heuer das zehnjährige Bestehen am Standort Schwandorf feiert. Spitzenkoch und Entertainer Johann Lafer will den Leuten nicht nur Tipps geben, sondern sie auch unterhalten. Er rät dazu, einfache Dinge zu kochen und dies gut zu machen. "Vor allem keine Experimente, wenn Sie Besuch erwarten", so der Rat des Sternekochs.Asiatischer Nudelsalat mit Thunfisch, Risotto mit gebratenen Garnelen und als Nachspeise "Tiramisu" standen auf dem Menüplan des Fernsehkochs bei seinem Auftritt im Elektrofachmarkt. Natürlich durften die Umstehenden probieren und sich von der Qualität der Produkte überzeugen.