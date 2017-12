Vermischtes Schwandorf

19.12.2017

Die Opfer des Brandanschlages vom 17. Dezember 1988 sind nicht vergessen. Oberbürgermeister Andreas Feller verbindet das Gedenken an sie mit einem Bekenntnis zu Toleranz und gegenseitigem Respekt.

Beim Brandanschlag des Neonazis Josef S. kamen am 17. Dezember 1988 vier Menschen ums Leben: drei türkische Mitbürger der Familie Can und der Deutsche Jürgen Hübener. Die Stadt ließ am ehemaligen Habermeier-Haus eine Gedenktafel anbringen und einen Gedenkstein setzen.Dort trafen sich am Montag Vertreter der Stadt, des Bündnisses gegen Rechts, der Geistlichkeit und zahlreiche Bürger, um der Opfer zu gedenken und ein Zeichen gegen Fremdenhass zu setzen. Die kommunale Gedenkfeier fand direkt am Ort des Geschehens, am Schlesierplatz, statt. Allen sei bewusst, so Oberbürgermeister Andreas Feller in seiner Ansprache, wie aktuell diese Veranstaltung vor dem Hintergrund der Anschläge auf Asylunterkünfte und der Vielzahl von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten sei."Wir werden die Schwandorfer Opfer Osman, Fatma und Mehmet Can sowie Jürgen Hübener nicht vergessen", sagte der Oberbürgermeister. Dieses abscheuliche Verbrechen habe sich in unser Gedächtnis unauslöschlich eingebrannt. Die Lehrerin für Islamunterricht, Hülya Ertürk, übersetzte die Rede in ihre Muttersprache."Schwandorf ist bunt", betonte der Oberbürgermeister. Hier sei kein Platz für Extremismus. Die Schwandorfer Bürger würden die Werte anderer Kulturen und Religionen respektieren. Andreas Feller bedankte sich bei den Schulen, Eltern, Lehrern, den Kirchen, dem Bündnis gegen Rechtsextremismus, den Vereinen und allen, die Kindern mit ihren Initiativen frühzeitig aufzeigen, dass "ein Zusammenleben ohne Hass, Neid und Missgunst möglich ist". In Schwandorf sei kein Platz für Ausgrenzung und Verachtung. "Wir sind eine tolerante Stadt", so Feller. Er verwies als Beispiel auf diese Gedenkstunde, die von Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche und einem türkischen Imam mitgetragen werde.Pfarrer Arne Langbein und Dekan Hans Amann trugen gemeinsam ein Glaubensbekenntnis vor, das Mut machen sollte. "Ich will nicht glauben, dass Krieg, Zerstörung und Hunger unvermeidlich sind und Friede unerreichbar ist", so die beiden Geistlichen. Sie übergaben Leyla Kellecioglu, der Tochter des Ehepaares Can, ein Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen des Trostes.Ein Friedensgebet trug auch Imam Ibrahim Deniz vor. Gyrol Bas vom türkischen Konsulat erinnerte an die NSU-Prozesse. Auch nach fast 400 Sitzungstagen, so stellte er fest, sei noch kein Ergebnis erreicht. Eine "angemessene Bestrafung" sei für ihn sehr wichtig.Die rechtsextremen Aktivitäten, so erklärte er, seien für alle Schichten der Gesellschaft besorgniserregend. Gemeinsam legten die Teilnehmer Blumen am Gedenkstein ab. Solisten der VHS-Jugendblaskapelle umrahmten die Gedenkfeier musikalisch.