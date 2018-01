Vermischtes Schwandorf

14.01.2018

Bei der 13. Auflage der Sportgala ehrte die Stadt Schwandorf am Freitagabend vor 1000 Besuchern in der Oberpfalzhalle 143 Akteure im Alter zwischen 8 und 77 Jahren. Sie stammten aus 19 verschiedenen Vereinen und hatten sich im vergangenen Jahr auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene platziert sowie an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. Die Ehrungen waren in ein unterhaltsames Showprogramm eingebettet. (Innenteil) Bild: Hirsch