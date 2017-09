Vermischtes Schwandorf

26.09.2017

2

0 26.09.2017

Er gilt als lebendiges Archiv der Stadtgeschichte, hat jahrzehntelang in der Politik Akzente gesetzt, ist Sport und Musik eng verbunden. Die Rede ist von Franz Sichler. Das vielfältige Engagement des 88-Jährigen würdigte der Stadtrat nun mit der höchsten Auszeichnung, die die Große Kreisstadt vergeben kann und beschloss am Montag in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig, Franz Sichler zum Ehrenbürger zu ernennen.

Der pensionierte Oberstudiendirektor leitete einst die staatliche Berufsschule. 1972 wurde der Sozialdemokrat erstmals in den Stadtrat gewählt, behielt bis 1996 Sitz und Stimme. 13 Jahre war Sichler Fraktionsvorsitzender der SPD in dem Gremium. Kreisrat war Franz Sichler von 1978 bis 2002. Neben Beruf und Politik widmete sich Sichler auch dem Sport und der Musik. Lange Jahre war er als Handballer und Leichtathlet aktiv, setzte sich für den Breitensport ein. Mit seinem Freund, dem Dirigenten und Komponisten Prof. Josef Zilch, der im Frühjahr zum Ehrenbürger ernannt wurde, hat er Konzerte organisiert. Der Text zu Zilchs "Türmer-Kantate" stammt aus Sichlers Feder. Dazu zahlreiche fundierte Abhandlungen über die Stadt und ihre Geschichte.Für seine Verdienste hat Sichler bereits hohe Ehrungen erfahren, unter anderem wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Jetzt kommt eine hinzu, die ihn besonders freuen dürfte: Die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt. Den entsprechenden Antrag brachte Fraktionschef Franz Schindler für die SPD ein, der Stadtrat billigte ihn nach Informationen der Redaktion am Montag einstimmig.Der Name Sichler ist eng mit der Stadtgeschichte und der Historie der Sozialdemokratie verwoben. Sichlers Großmutter war von 1919 bis 1924 die erste Frau im Schwandorfer Stadtrat, sein Vater Franz Sichler sen. nach dem Zweiten Weltkrieg kommissarischer Bürgermeister, dann bis 1970 Landtagsabgeordneter. Franz Sichlers Mutter Elisabeth Sichler war Stadträtin und sein Onkel Lorenz Sichler von 1948 bis 1958 Oberbürgermeister, um nur einige Eckpunkte zu nennen. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Franz Sichler wird wie üblich im Rahmen eines Festakts erfolgen.