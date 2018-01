Vermischtes Schwandorf

02.01.2018

Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne: Am Donnerstag, 4. Januar, sind die Sternsinger der Pfarrei St. Jakob nach der feierlichen Aussendung durch Dekan Hans Amann um 8.30 Uhr in der Jakobskirche wieder den ganzen Tag in der Stadtmitte, in Krondorf und Richt unterwegs. Mit dem Kreidezeichen und Aufklebern "20*C+M+B+18" bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus") zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt. "Sie werden damit selbst zu einem wahren Segen", heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei St. Jakob.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der 60. Aktion des Dreikönigssingens, das Beispielland ist Indien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Mehr als eine Milliarde Euro sammelten die Sternsinger seither. Bei ihrer zurückliegenden Aktion hatten die Mädchen und Jungen zum Jahresbeginn 2017 bundesweit mehr als 46,8 Millionen Euro gesammelt.Die Sternsinger von St. Jakob haben bei der letztjährigen Aktion 4650 Euro gesammelt und so erneut zum Erfolg der Aktion beigetragen. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk ,Die Sternsinger' und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Bereits am Mittwoch gegen 12 Uhr gibt Oberbürgermeister Andreas Feller für die Sternsinger in der Spitalkirche einen Empfang. Etwa 90 Sternsinger werden um 11.45 Uhr vom Turm der Kirche St. Jakob zur Spitalkirche ziehen.