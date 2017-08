Vermischtes Schwandorf

05.08.2017

137

0 05.08.2017137

Im Stadtgebiet Schwandorf haben unbekannte Täter Freitagnacht einen jungen Mann geschlagen und beraubt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Am Freitag gegen 22 Uhr war ein 19-jähriger Schwandorfer zu Fuß von der Pesserlstraße Richtung Adenauerbrücke unterwegs. Drei Männer kamen ihm entgegen, mit denen er in Streit geriet. Es entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf er geschlagen und am Boden liegend mit Füßen getreten wurde. Anschließend seien ihm sein Kapuzenpulli, der Rucksack, das Mobiltelefon und seine Geldbörse abgenommen worden.Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Steinberger Straße.Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.Von den Tätern ist nur bekannt, dass einer ein grünes T-Shirt trug, ein anderer ein weißes T-Shirt. Genauere Personenbeschreibungen oder Altersangaben konnte das Opfer nicht machen.Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Amberg. Zeugen des Geschehens sollen sich mit der Kriminalpolizei Amberg, Tel. 09621/890-0, in Verbindung setzen.