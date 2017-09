Vermischtes Schwandorf

17.09.2017

Rund 90 Prozent der 6- bis 13-jährigen Kinder im Freistaat gehören einem Sportverein an. "Vielleicht bekommen wir die letzten zehn Prozent auch noch," sagte der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), Günther Lommer, am Freitag in der Lindenschule. Dort übergab er mit Oberbürgermeister Andreas Feller Trikotsätze an drei Schwandorfer Vereine, die sich am "Trikot-Tag der bayerischen Sportvereine" beteiligt hatten und als einer von 50 glücklichen Gewinnern gezogen wurden. Der "Trikot-Tag" solle Signalwirkung haben und zeigen, wie stark der Sport gerade in der Jugend ist, sagte Lommer.

Die Kinder sollten am 7. Juli 2017 ihr Vereinstrikot in der Schule und der Freizeit tragen und so ihre Verbundenheit zum Sport zeigen, erläuterte Christian Henßel von der BLSV-Marketingabteilung. Thomas Fink, Geschäftsstellenleiter des BLSV und in Personalunion Chef des Stadtverbands für Sport, nannte Schwandorf eine "sportliche Stadt". Dem konnte Oberbürgermeister Andreas Feller nur beipflichten und erinnerte an die tolle Beteiligung der Schulen am Charity-Stadtlauf. Rektorin Ella Vierl verwies auf den Pokal, den die Lindenschule errang.Im Mittelpunkt des Pressetermins standen aber die Vereine, die die Trikots für ihre Jugendteams gewonnen hatten. Sonja Schwab (SV Haselbach), Hans-Jürgen Ehebauer (FC/SG Schwandorf) sowie Maria Trautner und Herbert Rühl (SV Haselbach) nahmen mit einigen Kindern aus den Teams die Sportkleidung aus den Händen von Michael Steinhauser vom Sponsor "Intersport" entgegen. Jeweils 15 Spieler- plus ein Torwarttrikot gingen an die Vereine. An der Aktion beteiligten sich bayernweit knapp 400 Vereine und reichten mehr als 1500 Bilder ein.