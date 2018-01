Vermischtes Schwandorf

23.01.2018

16

0 23.01.201816

Das kirchliche und weltliche Leben im Stadtteil liegt dem Frauenbund Neukirchen am Herzen. Mit vielen Veranstaltungen tragen die Damen selbst dazu bei, wird bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

(gab) Ob kirchliche oder weltliche Aktivitäten: Bei Veranstaltungen des Frauenbunds Neukirchen herrscht immer ein großer Andrang. Auf ein entsprechend aktives Vereinsjahr konnte Vorsitzende Irmgard Segerer bei der Jahreshauptversammlung verweisen. Zwei Mitglieder traten dem Verein bei. Zwei Mitglieder wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.Nach dem Gottesdienst trafen sich die Mitglieder im Pfarrheim. Aufgenommen wurden Melanie Kammerl und Evi Schwab. Der detaillierte Rückblick von Schriftführerin Evi Rester präsentierte ein abwechslungsreiches Frauenbund-Jahr. Vorträge von Pfarrvikar Shijo Alappattu über seine Heimat, über die heimische Fischzucht der Familie Mulzer in Oberweiherhaus und über die "Heilkraft des Wassers" sowie ein Kochkurs sind noch gut in Erinnerung. Gesellige Treffen wechselten sich mit kirchlichen Themen ab. Ein Höhepunkt war die Kreuzfahrt auf der Donau mit der "Kristallkönigin". Der Frauenbund war auch bei allen Veranstaltungen der örtlichen Vereine vertreten. Einen detaillierten Kassenbericht legte Claudia Mulzer. Durch die sparsame Haushaltsführung konnte ein kleiner Überschuss erzielt werden. Spenden in Höhe von 500 Euro erhielt Pfarrvikar Shijo Alappattu für Projekte in seiner Heimat und Giesela Schießl vom Förderverein "Ninos-Freunde".Die Neuwahlen gingen schnell über die Bühne. Dem Vorstandsteam gehören Irmgard Segerer, Konstanze Zitzler und Andrea Suchomel an. Schriftführerin ist Andrea Hofrichter und Kassenverwalterin Claudia Mulzer. Die Beisitzerinnen Carmen Büchold, Gertraud Bink, Annemarie Zitzler, Maria Wagner und Anita Widder vervollständigen das Führungsteam des Frauenbundes. Irmgard Segerer erläuterte die neue Satzung und Geschäftsordnung, nachdem alle Zweigvereine vom Diözesanverband aufgefordert wurden, diese einheitlich aufzustellen. Ziel sei eine klare Regelung der Aufgaben im Hinblick auf Zweigverein, Bezirks- und Diözesanverband. "Die Zweigvereine werden damit ein kleines Stück selbstständiger", führte Irmgard Segerer aus. Für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Frauenbund Neukirchen wurden Ingrid Roidl und Anna Rummel mit der goldenen Nadel ausgezeichnet. Anita Schmid und Evi Rester wurden aus dem Vorstand verabschiedet.Pfarrvikar Shijo Alappattu dankte dem Vorstandsteam und den Mitgliedern für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr. Vieles sei in aller Stille erfolgt, ohne großes Aufsehen, sagte der Pfarrvikar. Er sei sehr stolz auf den Frauenbund, der einen festen Platz in der Pfarrgemeinde habe.