Schwandorf

05.04.2018

05.04.2018

Offenbar brauchte es erst eine Flasche Schnaps, um sich für "etwas Lustiges" Mut anzutrinken. Was ein 18-Jähriger mit zwei Kumpanen als "Spaß" verstand, füllt nun eine Ermittlungsakte der Polizei, die den jungen Mann nach einer Verfolgungsjagd am Donnerstag in den Morgenstunden schnappte.

Das Trio traf sich zunächst an einer Tankstelle an der Wackersdorfer Straße, kaufte sich eine Flasche Hochprozentiges, wie die Polizeiinspektion Schwandorf mitteilte. "Was man dann ausheckte, war alles andere als lustig", schreibt Hauptkommissar Walter Bruckner in seinem Bericht. Die drei jungen Männer stromerten herum, landeten schließlich an einer Baustelle an der Voithenbergstraße. Von dort gelangten sie auf das Gelände der Kreuzbergschule.Im Pausenhof fanden die drei einen abgestellten Rasenmähertraktor. An dem Gerät wurden zwei Reifen zerstochen. Dann bastelte sich das Trio laut Polizei aus einem Gartengerät und einem Abdecknetz eine Fackel und steckten diese in Brand. Zwei Außenleuchten an der Turnhalle wurden mit der Fackel verkohlt, außerdem die Fassade beschädigt.Damit nicht genug. Das Trio kehrte zur Straßenbaustelle an der Voithenbergstraße zurück, brach das Führerhaus eines Baggers auf und durchsuchte das Innere. "Schließlich fanden die Täter einen Zündschlüssel, mit dem sie einen Muldenkipper starten konnten", meldet die Polizei. Mit diesem im Sprachgebrauch "Japaner" genannten Gerät machten sich die drei laut Polizei dann auf den Weg zum Kreuzberg. Eine Anwohnerin wurde auf das nächtliche Treiben aufmerksam und verständigte die Polizei. Zwei Streifenwagen machten sich sofort auf die Suche nach dem Baustellenfahrzeug. Als die Täter die Polizei bemerkten, ließen sie das Gefährt stehen und ergriffen die Flucht. Den eingesetzten Beamten gelang es schließlich, den 18-Jährigen nach einer intensiven Verfolgung vorläufig festzunehmen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Wer die beiden Komplizen waren, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei., Der 18-Jährige habe sich dazu nicht weiter geäußert. Ihn erwartet jedenfalls eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches, Sachbeschädigung und Diebstahls, zudem dürfte er von der Stadt Schwandorf noch eine Rechnung wegen der angerichteten Schäden an der Schule erhalten.