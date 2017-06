Vermischtes Schwandorf

05.06.2017

58

0 05.06.201758

Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstag um 1 Uhr in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf einen jungen Mann an. Sie gaben sich als Zivilpolizisten aus und wollten den Mann durchsuchen. Dabei schlugen sie den Kopf des Mannes gegen eine Wand.

Ein junger Mann wurde am Samstag um 1 Uhr in der Unterführung in der Ettmannsdorfer Straße von zwei unbekannten Männern angesprochen, die sich als Zivilpolizisten ausgaben. Die vermeintlichen Polizisten wollten ihn durchsuchen, dabei schlugen sie den Kopf des Mannes mehrmals gegen die Wand der Unterführung. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden am ganzen Körper. Es musste ins Krankenhaus gebracht werden.Die beiden unbekannten Männer sollen zirka 1,75 Meter groß sein. Die Polizeiinspektion Schwandorf nimmt Hinweise unter Telefon 09431-43010 entgegen.