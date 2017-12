Vermischtes Schwandorf

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein Mofafahrer bei einem Unfall, der sich am Donnerstag um 13.15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Lindenlohe und Asbach ereignete. Ein Autofahrerin aus Schwandorf wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Im gleichen Moment setzte der ebenfalls aus Schwandorf stammende 57-jährige Mofafahrer zum Überholen an und stieß gegen die Seite des Pkw. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzung zu und wurde mit dem Hubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei zog zur Klärung des Hergangs einen Sachverständigen hinzu. Bild: Hirsch