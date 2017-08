Vermischtes Schwandorf

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Der Verein "Partner für den Landkreis Schwandorf" organisiert in diesem Jahr die achte Zukunftspreisverleihung des Kreises. Bisher war der Preis viermal in der Kategorie Wirtschaft und jeweils einmal für Bildung, Umwelt und Kultur vergeben worden. Heuer kommt wieder die Bildung zum Zug.

Bei der Vergabe kommt es auf eine besondere Leistung an. Ausgezeichnet wird, wer eine positive Wirkung auf die Zukunftschancen des Landkreises und seiner Einwohner nachweist. Das können Projekte von Schulen, Bildungseinrichtungen oder Betrieben sein, die Bildung, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit im Landkreis nachhaltig verbessern. Denkbar sind auch Kooperationen von Schule und Wirtschaft, innovative Bildungsangebote, kreative Schulprojekte, außergewöhnliche Fortbildungs- und Qualifizierungsmodelle. "Gefragt und erwünscht ist im Grunde alles, was uns noch moderner, kreativer oder auch besser macht. Schließlich sind Investitionen in den Rohstoff Geist die beste Geldanlage", heißt es in der Ausschreibung. Preisträger können alle sein, die sich mit dem Thema "Bildung" befassen, zum Beispiel Unternehmen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine oder Privatpersonen. Der Bewerber muss seinen Sitz im Landkreis haben.Das Bewerbungsformular und eine detaillierte Liste mit den Kriterien sind über die Internetadresse www.zukunftspreis-landkreis-schwandorf.de zu finden. Eine hochkarätige Jury wählt unter den Bewerbern die drei Preisträger in den Rubriken "Grund- und Mittelschulen", "Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS und Berufsschule" sowie "Weitere Bildungseinrichtungen und Projekte" aus, die sich jeweils über 1000 Euro freuen dürfen. Bewerbungsschluss ist am 22. September.