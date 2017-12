Vermischtes Schwandorf

06.12.2017

5

0 06.12.2017

Schwandorf/Wackersdor f. Pfarrer Christoph Melzl (39) ist neuer Prodekan des Dekanats Schwandorf. Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer hat ihn unter Würdigung des Vorschlags des Dekanats Schwandorf mit Wirkung vom 1. Dezember für fünf Jahre zum Prodekan (Stellvertreter des Dekans) des Katholischen Dekanats Schwandorf ernannt. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Dekanat hatten dem Wackersdorfer Pfarrer bei einer Dekanatskonferenz Anfang November ihr Vertrauen ausgesprochen und dem Bischof seine Ernennung vorgeschlagen.

Prodekan Christoph Melzl folgt in diesem Amt Pfarrer Peter Häusler nach, der zum 1. September mit seinem Wechsel von der Pfarreiengemeinschaft Maxhütte-Haidhof und Rappenbügl in die Pfarrei Rain aus dem Klerus des Dekanats Schwandorf ausgeschieden ist.Christoph Melzl ist seit 1.September 2014 Pfarrer in Wackersdorf. Er stammt aus der Pfarrei Lappersdorf und wurde am 26. Juni 2010 von Bischof Gerhard Ludwig Müller im Regensburger Dom zum Priester geweiht. Danach war er Kaplan in Roding von 2010 bis 2013 und in Viechtach von 2013 bis 2014. Melzl wird zusammen mit Dekan Hans Amann das Dekanat Schwandorf leiten und ihn bei Bedarf vertreten. Mit knapp 60 000 Katholiken ist das Dekanat Schwandorf nach Regensburg und Landshut-Altheim das drittgrößte in der Diözese Regensburg. Es umfasst 27 Pfarreien, von denen 15 Teil einer von sieben Pfarreiengemeinschaften sind.