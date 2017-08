Vermischtes Schwandorf

Mit einem Sommerfest feierten Eltern und Kinder das einjährige Bestehen des Waldkindergartens in Richt. Die Kleinen hatten sich die gebatikten T-Shirts mit dem Schwanen-Aufdruck übergestreift, zogen zum Radetzky-Marsch durch das bunt geschmückte Gelände und unterhielten die Gäste.

Lieder, Gedichte und Klanggeschichte standen auf dem Programm, diee Förderer von "Kunst & Kulinaria" servierten Leckeres vom Grill. "Mit 14 Kindern sind wir in das Abenteuer gestartet", blickte Leiterin Barbara Schuster zurück. Die Gruppe sei inzwischen auf 22 Mädchen und Buben angewachsen und werde im September die maximale Größe von 25 erreichen.Bei den vier Erzieherinnen und dem Träger, dem BRK-Kreisverband, waren Kreativität und Flexibilität bei der Umsetzung der "Waldpädagogik" gefragt. Bei minus 15 Grad fanden die Kinder Unterschlupf im Rot-Kreuz-Haus und bei über 30 Grad unter den schattenspendenden Bäumen auf dem Kindergartengelände. Am Freitag wurde der Erfolg gemeinsam gefeiert. Der Eltern hatten Kuchen gespendet und auf dem Gelände einen Spieleparcours aufgebaut.Die Kinder erzählten Klanggeschichten zu den Tieren im Wald und sangen: "Wenn wir erklimmen die Schwanenhöhen, steigen dem Brunnerhof zu...". Lustig war der "Hinauswurf" der scheidenden Kinder, die im September in die Schule kommen. Sie landeten in einem Heuhaufen und starteten anschießend mit Schultasche und Schultüte zu einem Rundlauf über das Gelände.Zu Ehren des verstorbenen Gönners Dr. Rauscher, dem "BMW-Opa", pflanzten die Kinder einen Apfelbaum. Sehr zur Freude von Oberbürgermeister Andreas Feller und des BRK-Kreisgeschäftsführers Otto-Josef Langenhan, die den Waldkindergarten als Bereicherung für die Kinderbetreuung in der Stadt bezeichneten. Wer dem Projekt nach langer Durststrecke schließlich zum Durchbruch verhalf, war die Unternehmer-Initiative "Kunst & Kulinaria", die den Förderverein "Schwanenkinder e.V." auch am Freitag wieder unterstützte. Marielle Lütje, Josef Beer und Michael Heumann kümmerten sich um die kostenlose Bewirtung der Gäste.