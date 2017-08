Vermischtes Schwandorf

06.08.2017

Seit 40 Jahren besetzt die Wasserwacht Schwandorf die Station am Klausensee an Sonn- und Feiertagen und bei hochsommerlichen Temperaturen auch während der Woche. Dieses Jubiläum feierte die 600 Mitglieder starke Ortsgruppe am Samstagabend mit einer Beachparty am Strand des Naherholungsgebietes.

Seit 33 Jahren dabei

Neues Auto soll her

Vorsitzender Reinhold Lindauf erinnerte stellvertretend an den Verlauf der vergangenen Woche. Am Wochenende waren die Aktiven beim Opti-Lager des Segel- und Surfclubs im Einsatz, am Montag musste ein Badegast mit Herzproblemen versorgt werden, am Dienstag war normaler Wachdienst, und am Mittwoch beteiligte sich die Ortsgruppe an der Vermisstensuche an der Naab."Und am Donnerstag und Freitag haben wir für die Beachparty hergerichtet", berichtete Reinhold Lindauf den zahlreichen Gästen, die am Samstag an den Klausensee gekommen waren. Die Ortsgruppe kann auf 20 aktive Rettungsschwimmer zurückgreifen. Sie wechseln sich nicht nur am Klausenee ab, sondern lassen sich auch in den Wachdienst im Erlebnisbad einbinden.Einer, der "immer da ist", wie Vorsitzender Reinhold Lindauf bestätigte, ist Josef Böhm. Seit 33 Jahren verrichtet er ehrenamtlichen Wachdienst am Klausensee. Dafür bedankte sich der Vorsitzende mit einem Geschenk.Der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Wolfgang Dantl, technischer Leiter Roland Vogt und BRK-Kreisgeschäftsführer Otto Langenhan schlossen sich dem Dank an und gratulierten der Ortsgruppe zum Jubiläum. Auch die Betreiberfamilie des Naherholungsgebietes im Stadtsüden feierte Jubiläum "40 Jahre Klausensee" und erklärte sich bereit, den Erlös aus dem Verlauf der Speisen und Getränke für den Kauf eines neuen Fahrzeuges zu spenden.Unser Auto ist inzwischen 20 Jahre alt und muss ersetzt werden", gibt Reinhold Lindauf zu verstehen. Der Verein hat ferner zwei Motorboote im Einsatz. Für die abendliche Beachparty hatte die Betreiberfamilie Allwang-Wopper die Band "Tazmanische Teufel" engagiert.