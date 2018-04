Vermischtes Schwandorf

Nach über 40 Dienstjahren geht Hauptstraßenmeister Richard Kozlowski Ende des Monats in den Ruhestand. Er war für die Organisation des Straßenunterhalts von rund 420 Kilometern Kreisstraßen und für den Personaleinsatz an den Kreisbauhöfen in Burglengenfeld, Nabburg und Neunburg vorm Wald verantwortlich. Sein Nachfolger als Leiter der Kreisbauhöfe wird sein bisheriger Stellvertreter, Bernhard Hösl. Das Aufgabengebiet des Stellvertreters übernimmt zukünftig Markus Käsbauer, der im März als Oberstraßenmeister vom Landkreis Schwandorf neu eingestellt wurde. Landrat Thomas Ebeling und Tiefbauamtsleiter Friedrich Fleischmann wünschten Kozlowski alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand und den Nachfolgern eine glückliche Hand in ihren verantwortungsvollen Aufgabenbereichen.