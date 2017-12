Vermischtes Schwandorf

01.12.2017

35

0 01.12.201735

Knapp an der Haft vorbei

Schwandorf. (ch) Die Justiz lässt sich ungern auf der Nase herumtanzen. Das musste ein 24-Jähriger am Donnerstag erleben. Verkehrsvorschriften seien ihm offenbar weitgehend egal, so die Polizei, weshalb er bei Kontrollen immer wieder mit Verwarnungs- und Bußgeldern belegt wird. So kamen rund 25 Ordnungswidrigkeiten zusammen. Die fälligen Bußgelder bezahlte der Mann erst im letzten Moment oder gar nicht. Derzeit schuldet er der Bußgeldstelle noch rund 350 Euro. In sieben Fällen musste gegen Verkehrssünder Haftbefehl erlassen werden. Mit einem solchen konfrontierten Polizeibeamte den 24-Jährigen und erklärten ihm die Verhaftung. Das bezeichnete der Mann als "Frechheit", laut Polizei lautstark von seiner Familie unterstützt. Geholfen hat das Gezeter nichts. Letztlich bezahlte der Mann die fällige Geldbuße in Höhe von 15 Euro zuzüglich von 37 Euro Verfahrenskosten entging so der Justizvollzugsanstalt. Nun wird die Führerscheinstelle verständigt, da der Mann der Polizei wenig geeignet erscheint, ein Fahrzeug zu führen.